سعر ومواصفات سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2022

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات سوزوكي سويفت موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 4 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات سوزوكي سويفت الفئة الأولى «A/T» بقيمة بلغت 299.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Screen» بنحو 309.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «GLX Two Ton» بـ319.9 ألفًا، والفئة الرابعة «GLX Two Ton Screen» بـ329.9 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمى طراز «سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات “أوتوماتيك”.

وطبقَا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3840 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1495 مم سعة الشنطة الخلفية 265 لتر

مواصفات سوزوكي سويفت 2022

تقدم طرازات سوزوكي سويفت ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل BA – مانع إدارة المحرك ايموبليزر».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن خلفية – مصابيح ضباب أمامية – مكييف هواء أوتوماتيك – جنوط رياضية 15 بوصة».

ودعمت طرازات «سويفت» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة القيادة متعددة المهام – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي – فرش قماش – باور سترينج، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – مدخلUSB – بلوتوث – شاشة وسائط متعددة الوظائف، وغيرها».