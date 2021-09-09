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سعر ومواصفات سيارات «سوزوكي ديزاير» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 174.9 إلى 215.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 2:19 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 2:19 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، عن أسعار سيارات «سوزوكي ديزاير» موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 174.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX» بنحو 206.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «GLX with Screen» بـ215.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

ينتمي طراز «ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول3995 مم
العرض1735 مم
الارتفاع1515 مم
سعة الشنطة الخلفية211 لتر

مواصفات سوزوكي ديزاير 2022

تقدم سيارات «سوزوكي ديزاير» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

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وزودت بمجموعة من التجهيزات «مصابيح ضباب أمامية، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 15 بوصة، وسبويلر خلفي، وزر تشغيل / إيقاف المحرك».

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير 2022

تحتوى طرازات «ديزاير» على بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة، وخاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح، والتحكم في ارتفاع كرسي السائق، ومكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (راديو، مدخل USB، ومكبرات صوتية)، وغيرها».

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