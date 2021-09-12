سعر ومواصفات سيارات «سوزوكي ألتو» موديل 2022

قدرت أسعار سيارات «سوزوكي ألتو» موديل 2022 بقيمة بلغت 121.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكى» في مصر.

ينتمى طراز «ألتو» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 800 سي سي، ينتج قوة 47 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى» تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 20 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 3 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3430 مم العرض 1490 مم الارتفاع 1475 مم سعة الشنطة الخلفية 180 لتر

مواصفات سوزوكي ألتو موديل 2022

تقدم سيارات «سوزوكي ألتو» ببعض المواصفات وسائل الأمان ومنها «عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام مانع السرقة».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح أمامية وخلفية “هالوجين”، وجنوط 13 بوصة، ومكيف هواء يدوي، ونوافذ أمامية كهربائية، وخاصية التحكم في المقاعد الأمامية “يدوي”، وطي المقاعد الخلفية، وغيرها».