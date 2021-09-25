سعر ومواصفات سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 309.9 إلى 379.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت أسعار سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2022 الفئة الأولى «Live» بقيمة بلغت 309.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Feel» بنحو 339.9 ألف، والفئة الثالثة «Shine» بـ379.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر سبتمبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» فى مصر.

ينتمى طراز «ستروين C3 إير كروس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

يبلغ متوط الاستهلاك من الوقود 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4154 مم العرض 1824 مم الارتفاع 1597 مم سعة الشنطة الخلفية 410 لترات





مواصفات «ستروين C3» موديل 2022

دعمت سيارات «ستروين C3 إير كروس» موديل 2022 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى ومنها «النظام الذكى لركن السيارة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وجنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، وشاشة وسائط 7 بوصة، ومكيف هواء يمكن التحكم فى ضبط مستوى درجة المكيف عبر الشاشة الداخلية، وغيرها».





ستروين C3 موديل 2022

تقدم طرازات «ستروين C3 إير كروس» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات ركن خلفية، وخاصية طي المرايات كهربائيًّا، وغيرها».

زودت الفئة الثالثة بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام مثبت ومحدد للسرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها».