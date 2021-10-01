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سعر ومواصفات سيارات «ستروين سي إليزيه» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 236.9 إلى 265.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 3:20 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 3:20 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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قدرت أسعار سيارات «ستروين سي إليزيه» موديل 2022 الفئة الأولى «Comfort» بقيمة 236.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «Exclusive» بنحو 265.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين» في مصر.

ينتمي طراز «سي إليزيه» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر ستروين سي اليزيه 2022

الأبعاد الخارجية

الطول4445 مم
العرض1953 مم
الارتفاع1474 مم
سعة الشنطة الخلفية506 لترات
ستروين سي اليزيه 2022

مواصفات ستروين سي اليزيه 2022

تقدم سيارات «ستروين سي إليزيه» موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وتعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، مكييف هوء يدوي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، وكمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج، وحلية كروم بالاكصدام الأمامى، وجنوط 15 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

عيوب ستروين سي إليزيه 2022

ستروين سي إلزيه 2022

زودت طرازات «سي إليزيه» – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات خلفية للركن، وكاميرا خلفية، وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مكسوه من الجلد، ومسند يد أمامي، ومساند رأس خلفية متحركة، وفرش قماش وجلد للمقاعد، وصالون مطعم بالكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها».

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ستروين سي اليزيه موديل 2022
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بقلم المال - خاص

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