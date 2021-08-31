سعر ومواصفات سيارات «بي واي دي L3» موديل 2022 (صور)

تقدم بأسعار تبدأ من 215 إلى 225 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» في مصر، عن أسعار سيارات «بي واي دي L3» موديل 2022 الفئة الأولى «GLX» بقيمة بلغت 215 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GS-I» بنحو 225 ألف جنيه في السوق المحلية خلال أغسطس الحالى.

ينتمي طراز «BYD L3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك” من طراز “CVT”.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4619 مم العرض 1716 مم الارتفاع 1480 مم

مواصفات «بي واي دي L3» موديل 2022

زُودت سيارات «BYD L3»- الفئة الأولى- بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظتك المفتاح الذكي».

ودُعمت ببعض التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led، وباور ستيرنيج، ومرايات كهربائية، وسنتر لوك، ومكيف هواء، وجنوط رياضية 15 بوصة، وشبكة أمامية بالكروم، وكمبيوتر رحلات متعدد الوظائف، ومنافذ كهربائية، ومقاعد من الجلد.

كما زُودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، وبلوتوث، ومدخل USB – AUX)، وغيرها.

تحتوى طرازات «BYD L3»- الفئة الثانية- على جميع التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «فتحة سقف كهرباء، وجنوط رياضية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وإمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وحساسات ركن خلفية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها”.