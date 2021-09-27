سعر ومواصفات سيارات «بيجو 3008» موديل 2022

قدرت أسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2022 الفئة الأولى «Active Pack» بقيمة بلغت 518 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «Allure Pack» بنحو 568 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الثالثة «GT» بـ644 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الرابعة «GT – Red interior» بـ649 ألفًا و990 جنيهَا، والفئة الخامسة «GT Pack» بـ694 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة السادسة «GT Pack – Red interior» بـ699 ألفًا و990 جنيهًا خلال سبتمبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر.

ينتمي طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4447 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1615 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لترًا





مواصفات بيجو 3008 موديل 2022

تقدم سيارات «بيجو 3008» موديل 2022 الفئة الأولى «Active Pack» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وخاصية تدعيم الفرامل ABA، كما زودت بأنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC- وتنبيه للسائق- ومراقبة ضغط الإطارات، ومانع إدارة المحرك “ايموبليزر”، وإمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها « ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، ووزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية، وحساسات مطر، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وإمكانية التحكم فى المقاعد الأمامية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومسند يد أمامي خلفي، ومرآة ذاتية التعتيم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين، وجنوط 17 بوصة».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية – بلوتوث- مدخل USB مع إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول – شاحن لاسلكي، لوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، وشاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها”.



بيجو 3008 موديل 2022

زودت طرازات «بيجو 3008» فئة «Allure Pack» بكافة الكماليات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض التجهيزات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف بانوراما، وإمكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وفرش المقاعد من القماش والجلد، وإمكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

تحتوى طرازات «بيجو 3008» موديل 2022 فئة «GT» بعلى كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية، التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية، ومخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات، وشعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة، ومقاعد جلد، وغيرها»