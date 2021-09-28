سعر ومواصفات سيارات «بيجو 2008» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 356.9 إلى 429.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، أسعار سيارات «بيجو 2008» موديل 2022 الفئة الأولى «Active» بقيمة 356 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 394 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الثالثة «GT Line» بـ429 ألفًا و990 جنيهًا داخل السوق المحلية خلال سبتمبر الحالي.

ينتمي طراز «بيجو 2008» لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4300 مم العرض 1550 مم الارتفاع 1550 مم سعة الشنطة الخلفية 434 لتر

مواصفات بيجو 2008 موديل 2022

زودت سيارات «بيجو 2008» موديل 2022 -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرمل EBD مع أنظمة دعم الفرمل EBA، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وقفل مركزي للأبواب».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت ومحدد سرعة، ومصابيج أمامية هالوجين بإضاءة نهارية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية التحكم في المقاعد، ومكييف هواء، وجنوط رياضية 16 بوصة».

تحتوي على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث، خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية، وغيرها”.

بيجو 2008 موديل 2022

تقدم سيارات «بيجو 2008» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، وخاصية التحكم فى وضعية القيادة، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرامل يد كهربائية، وشاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وغيرها».

تحتوى طرازات «بيجو 2008» – الفئة الثالثة – على نفس المواصفات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن أمامية، ونظام تنبية النقطة العمياء، وفتحة سقف بانوراما، وفرش المقاعد من الجلد، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ومسند يد أمامي، وغيرها».