سعر ومواصفات سيارات «بيجو 2008» موديل 2021

تقدم بأسعار تبدأ من 348 إلى 420 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت أسعار سيارات «بيجو 2008» موديل 2021 الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 348 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 385 ألفًا، والفئة الثالثة «GT Line» بـ420 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال شهر أغسطس الحالى؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية في مصر.

ينتمي طراز «بيجو 2008» لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4300 مم العرض 1550 مم الارتفاع 1550 مم سعة الشنطة الخلفية 434 لتر

مواصفات بيجو 2008

تقدم سيارات «بيجو 2008» موديل 2021 – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرمل EBD، ودعم لأنظمة الفرمل EBA، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وقفل مركزي للأبواب».

وزودت ببعض التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 16 بوصة، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، ومثبت ومحدد سرعة، وامكانية التحكم في المقاعد، ومكييف هواء».

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من ( عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث، خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية)، وغيرها».

بيجو 2008 موديل 2021

تقدم طرازات «بيجو 2008» الفئة الثانية بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، وخاصية التحكم فى وضعية القيادة، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرامل يد كهربائية، وشاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وغيرها».

تحتوى سيارات «بيجو 2008» موديل 2021 – الفئة الثالثة – على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن أمامية، ونظام تنبية النقطة العمياء، وفتحة سقف بانوراما، وفرش المقاعد من الجلد، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ومسند يد أمامي، وغيرها».