سعر ومواصفات سيارات «إم جي RX5» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 332 إلى 382 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت أسعار سيارات «إم جي RX5» موديل 2022 الفئة الأولى «Classic» بقيمة بلغت 332 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Comfort» بنحو 352 ألفًا، والفئة الثالثة «Luxury» بـ382 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال شهر أغسطس الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، إم جي» في مصر.

ينتمي طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4545 مم العرض 1855 مم الارتفاع 1719 مم سعة الشنطة الخلفية 595 لتر

مواصفات «إم جي RX5» موديل 2022

تقدم سيارات «ام جي RX5» – الفئة الأولى – «Classic» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد أمان للاطفال».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى «مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أتوماتيك مع مخارج خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي للنوافذ، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية يدوى، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية – راديو- بلوتوث- مدخل USB، وغيرها”.

إم جي RX5 موديل 2022

زودت سيارات «إم جي RX5» – الفئة الثانية – «Comfort»بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «مصابيح ضباب، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة من الجلد، وغلق مركزي للابواب عبر الريموت، وتشغيل السيارة بدون مفتاح، وشاشة وسائط 8 بوصة، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة وغيرها».

تحتوى طرازات «MG RX5» الفئة الثالثة «Luxury» على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق، وفتحة سقف بانوراما، ومصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها».