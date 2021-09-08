سعر ومواصفات سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 465 إلى 540 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، أسعار سيارات «أوبل جراند لاند» موديل 2022 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة بلغت 465 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 510 آلاف، والفئة الثالثة «T/L» بـ540 ألف جنيه في السوق المحلية خلال سبتمبر الحالى.

ينتمى طراز «جراند لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4477 مم العرض 1856 مم الارتفاع 1609 مم سعة الشنطة الخلفية 514 لترًا

مواصفات أوبل جراند لاند 2022

تقدم سيارات «أوبل جراند لاند 2022» الفئة الأولى «Elegance» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الاطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية».

وزُوّدت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء “مانيوال”، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- مدخل- USB- شاشة وسائط 7 بوصة)، وغيرها».

أوبل جراند لاند 2022

دعمت طرازات «أوبل جراند لاند» الفئة الثانية «HIGH LINE» بكل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى.

ومن أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكى، وجنوط رياضية 18 بوصة، وفرش جلد للمقاعد، وزودت بخاصية التحكم كهربائيًا بمقعد السائق، وكاميرا خلفية، ونظام فتح/ غلق الأبواب باللمس، وحساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، ومقاعد خلفية قابلة للطى، وحساسات مطر، وغيرها».

تحتوى سيارات «أوبل جراند لاند» الفئة الثالثة “T/L” على كل التجهيزات المزودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «مصابيح أمامية led، ومقاعد أمامية كهربائية مع خاصية التبريد والتسخين، وغيرها».