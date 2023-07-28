سعر ومواصفات «سيات تاراكو» موديل 2023

تتراوح أسعار طرازات سيات تاراكو موديل 2023 بقيمة بين 1.7 إلى 1.8 مليون جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال يوليو الحالي، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة « » الوكيل المحلي لـ«سيات» في مصر.

أسعار سيات تاراكو 2023

الفئة السعر Style Plus مليون و700 ألف Experience مليون و800 ألف

دعمت سيات بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1.4 لتر تيربو، يخر قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن « »، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «تاراكو» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مساعدة الركن مع وجود حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل / إيقاف المحرك – خاضية دخول السيارة بدون مفتاح – مرأة داخلية ذاتية التعتيم، مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – إمكانية التحكم فى المقاعد الأمامية مع تزيودها بخاصية التدفئة، إمكانية مع امكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند ذراع أمامي وخلفي».

وتحتوى على برنامج ترفيهي مكون من (بلوتوث، وخاصية ربط الهاتف بالمحمول مع التطبيقات الذكية، نظام صوتي BEATS مكون من 9 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 9.2 بوصة، وشاحن هاتف محمول لاسلكي».

وتقدم «تاراكو» ببعض التجهيزات فى الشكل الخارجي ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية led – إضاءة نهارية LED- حساسات مصابيح أمامية – حساسات ضوء ومطر – زجاج عازل للحرارة – مرايات جانبية كهربائية – شبكة أمامية رياضية – تطعيمات داخلية من الالومنيوم – مخارج مزدوجة للعادم – إمكانية التحكم فى الشنطة الخلفية الكترونيًا – فتحة سقف بانوراما، جنوط 20 بوصة للفئات الأعلى، وغيرها».