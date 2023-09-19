سعر ومواصفات «سيات إبيزا» موديل 2023

تتراوح أسعار طرازات سيات إبيزا موديل 2023 بين 850 إلى 975 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلى لـ«سيات» في مصر.

أسعار سيات إبيزا 2023

الفئة السعر Reference 850 FR 975 القيمة بالألف جنيه

ودعمت سيات إبيزا بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي “تيربو” ينتج قوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت «إبيزا» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع اليكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات الأخرى، ومنها «مساعد ركن – مساعد الفرامل الفجائية BA – مثبت ومحدد سرعة – أنظمة مراقبة الاطارات – أنظمة المساعدة على التلال HA – حساسات ركن خلفية – نظام تنبيه السائق».

ودعمت «إبيزا» ببعض التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية متعددة الألوان – تكييف ثنائي المناطق – ناقل الحركة من الجلد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية / عادية – قفل مركزي – زجاج كهربائي – مرآه داخلية بخاصية التعتيم – عجلة قيادة متعددة المهام – فتحة سقف بانوراما».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8.25 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية للهواتف المحمولة “أندرويد أوتو وآبل كار بلاي” – بلوتوث – مدخل USB».

وزودت طرازات «إبيزا» بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية – مصابيح خلفية LED – أضواء نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائي – مرايات ضم كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».