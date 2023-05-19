سعر ومواصفات «سوزوكي فيتارا 2023» بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سوزوكي»، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي فيتارا موديل 2023 بقيمة بلغت 75 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار سوزوكي فيتارا 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 1 Tone 824.9 899.9

A/T GLX 2 Tone 834.9 909.9 القيمة بالألف جنيه

تنتمى «

» إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 120 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

ودعمت «فيتارا» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – الثبات الإلكترونى ESP – أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA – مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – زر تشغيل/ إيقاف المحرك- خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح – جنوط رياضية 17 بوصة».

وزودت «فيتارا» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «فتحة سقف بانوراما – مكييف هواء أوتوماتيك – مصابيح أمامية LED – مرايات جانبية كهربائية».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “6 كبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية، وغيرها».