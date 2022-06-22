سعر ومواصفات «سوزوكي سيلاريو» موديل 2022

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي عن العلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات سوزوكي سيلاريو موديل 2022 الفئة الأولى «MT GA» بقيمة بلغت 216.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «ALLOY MT GL» بـ226.9 ألفًا، والفئة الثالثة «AMTGL» بـ231.9 ألفًا، والفئة الرابعة «AMT GL» بنحو 248.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

يذكر أن شركة «مودرن موتورز» أقرت زيادات في أسعار سيارات سوزوكي سيلاريو بقيمة بلغت 5000 جنيه لمختلف الفئات خلال الشهر الحالى.

ينتمي طراز «سوزوكى سيلاريو» لفئة السيارات الهاتشابك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 65 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 89 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، يبلغ متسوط استهلاك السيارة من الوقود نحو 3.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3695 مم العرض 1655 مم الارتفاع 1555 مم

سوزوكي سيلاريو 2022

دعمت طرازات سوزوكي سيلاريو ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، نظام المساعدة على نزول التلال HLA، وحساسات ركن خلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، وغيرها».

زودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – امكانية طي ظهر الكنبة الخلفية – قفل مركزي – مرايه داخليه بخاصيه التعتيم الذاتى – زجاج كهربائي – مكييف هواء – عجلة قيادة متعددة الوظائف».

وتقدم طرازات «سيلاريو» ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية هالوجين – مرايات جانبية كهربائي – جنوط 15 بوصة».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية – بلوتووث – مدخل USB، وغيرها».