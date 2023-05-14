سعر ومواصفات «سوزوكي سيلاريو» موديل 2022 في مصر

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي لـ«سوزوكي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بقيمة 25 إلى 30 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار سوزوكي سيلاريو

الفئة السعر القديم السعر الجديد MT GA 374.9 399.9 MT GL 384.9 409.9 MT GL ALLOY 394.9 419.9 AMT GL 459.9 489.9

ينتمي طراز سوزوكى

إلى فئة السيارات الهاتشابك، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 65 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 89 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، يبلغ متسوط استهلاك السيارة من الوقود نحو 3.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تقدم طرازات سوزوكي سيلاريو ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام الثبات الإلكتروني، نظام المساعدة على نزول التلال HLA، وحساسات ركن خلفية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – امكانية طي ظهر الكنبة الخلفية – قفل مركزي – مرايه داخليه بخاصيه التعتيم الذاتى – زجاج كهربائي – مكييف هواء – عجلة قيادة متعددة الوظائف».

زودت طرازات «سيلاريو» ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية هالوجين – مرايات جانبية كهربائي – جنوط 15 بوصة».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – بلوتووث – مدخل USB، وغيرها».