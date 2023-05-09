سعر ومواصفات «سوزوكي سياز» بعد الزيادات الأخيرة خلال مايو

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سوزوكي»، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي سياز بقيمة بلغت 70 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار سوزوكي سياز

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 494.9 564.9 GLX 544.9 614.9 القيمة بألالف جنيه

وتنتمي «سياز» إلى فئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 104 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات سوزوكي

ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – أنظمة مساعدة للفرامل – حساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية – أنظمة إنذار ضد السرقات – أماكن مقاعد للأطفال ISOFIX».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة LED مع إمكانية التحكم في ضبط مستوي الإضاءة – زجاج كهربائي معتم – مرايات جانبية كهربائية – مقابض الأبواب من الكروم – جنوط 16 بوصة».

وزودت طرازات «سياز» ببعض الكماليات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف إضافة إلى مكسوة من الجلد – مكييف هواء أتوماتيك – زر تشغيل المحرك – مرآة ذاتية التعتيم – مقاعد من الجلد – زجاج كهربائي».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «شاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بالاتصال بالهواتف المحمولة عبر أنظمة التطبيقات الذكية أندوريد أوتو وآبل كار بلاي – مدخل AUX – مدخل USB – راديو يتم التحكم من خلال عجلة القيادة – بلوتوث MP3، وغيرها».