سعر ومواصفات «سوزوكي سويفت» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 214.9 إلى 224.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن أسعار سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2022 الفئة الأولى «GLX» بقيمة 214.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX Monitor» بنحو 224.9 ألف جنيه في السوق المحلية خلال نوفمبر الحالي.

ينتمى طراز «سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة قدرها 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3840 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1495 مم سعة الشنطة الخلفية 265 لتر

مواصفات سوزوكي سويفت 2022

تقدم طرازات «سوزوكي سويفت» – الفئة الأولى – ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS– توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، ومانع إدارة المحرك ايموبليزر».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومكييف هواء أوتوماتيك، وجنوط رياضية 15 بوصة».

سوزوكي سويفت 2022

وزودت السيارة ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عجلة القيادة متعددة المهام، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وفرش قماش، وباور سترينج، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخلUSB ، وبلوتوث، وغيرها».

زودت طرازات «سوزوكي سويفت» موديل 2022 – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «نظام الثبات الإلكتروني ESP، وشاشة وسائط متعددة الوظائف، وغيرها».