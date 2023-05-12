سعر ومواصفات «سوزوكي سويفت» بعد الزيادات الأخيرة خلال مايو

أعلنت شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلى لـ«سوزوكي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي سويفت موديل 2022 بقيمة تتراوح بين 65 إلى 75 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار سوزوكي سويفت

الفئة السعر القديم السعر الجديد A/T 504.9 569.9 A/T Screen 524.9 589.9 GLX Two Ton 529.9 604.9 GLX Two Ton Screen 549.9 624.9 القيمة بألالف جنيه

وتنتمى «

» إلى فئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 82 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات سوزوكي سويفت ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة مساعدة للفرامل BA – مانع إدارة المحرك – حساسات ركن خلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء أوتوماتيك – فرش قماش – طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية – قفل مركزي – عجلة القيادة متعددة المهام».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – مدخلUSB – بلوتوث – شاشة وسائط 8 بوصة – خاصية ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وأبل كار بلاي – التحكم في الراديو من عجلة القيادة».

وزودت طرازات «سويفت» ببعض التجهيزات والكماليات في الشكل الخارجي ومنها «مصابيح أمامية هالوجين – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي – زجاج معتم – جنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».