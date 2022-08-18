سعر ومواصفات «سوزوكي ديزاير 2022» في مصر

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات «سوزوكي ديزاير» موديل 2022 التى يتم تقديمها عبر 3 فئات داخل السوق المحلية.

وحددت أسعار طرازات سوزوكي ديزاير موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 239.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «GLX» بـ279.9 ألف، والفئة الثالثة «GLX with Screen» بنحو 299.9 ألف جنيه خلال أغسطس الحالى.

وينتمي طراز «ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3995 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1515 مم سعة الشنطة الخلفية 211 لتر

مواصفات سوزوكي ديزاير 2022

تقدم سيارات سوزوكي ديزاير ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- حساسات ركن خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات «زر تشغيل / إيقاف المحرك – مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة – خاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح – التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».

ودعمت «ديزاير» بنظام ترفيهي مكون من «راديو، مدخل USB، ومكبرات صوتية، وغيرها».