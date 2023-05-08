سعر ومواصفات «سوزوكي ديزاير» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي ديزاير موديل 2022 بقيمة تتراوح من 35 إلى 45 ألف جنيه لبعض الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار سوزوكي ديزاير

الفئة السعر القديم السعر الجديد GL 359.9 394.9 GLX 419.9 464.9 GLX + Screen 439.9 479.9 القيمة بألالف جنيه

تزود «ديزاير» بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة 81 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ودعمت السيارة ببعض وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية- نظام فرامل مانع للانزلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- مساعد الفرامل BA- حساسات ركن خلفية- عجلة القيادة كهربائية- نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وتقدم طرازات سوزوكي

ببعض التجهيزات والكماليات في المقصورة الداخلية، ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح- فتح وغلق السيارة بدون مفتاح- إضاءة داخلية- تكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- لوحة عدادات رقمية- قفل مركزي- عجلة القيادة متعددة الوظائف».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8.5 بوصة- بلوتوث- التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة- مدخل AUX – مدخل USB».

وزودت طرازات «ديزاير» ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي؛ ومنها «مصابيح أمامية وخلفية هالوجين- مصابيح ضباب أمامية- مرايات كهربائي مزودة بإشارات جانبية- جنوط 15 بوصة، وغيرها».