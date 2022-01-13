سيــارات

سعر ومواصفات «سوزوكي ارتيجا» موديل 2022

تقدم بسعر 292.9 ألف جنيه
أحمد عوض 5:23 م, الخميس, 13 يناير 22 5:23 م, الخميس, 13 يناير 22

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قدرت أسعار سيارات سوزوكي ارتيجا موديل 2022 بقيمة بلغت 292.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر.

ينتمي طراز «ارتيجا» لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض «MPV» – ذات 7 مقاعد – مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 13.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سوزوكي ارتيجا 2022

الأبعاد الخارجية

الطول4395 مم
العرض1735 مم
الارتفاع1690 مم
سعة الشنطة الخلفية153 لتر
سوزوكي ارتيجا 2022

مواصفات سوزوكي ارتيجا 2022

زودت سيارات سوزوكي ارتيجا موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل المانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX»

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – إضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًّا، وزجاج خلفي معتم، وشبكة أمامية ومقابض أبواب من الكروم، وجنوط رياضية 15 بوصة».

سوزوكي ارتيجا 2022

سوزوكي ارتيجا 2022

تقدم طرازات «سوزوكى ارتيجا» ببعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها “خاصية الدخول وإدارة المحرك بدون مفتاح، وغلق مركزي للأبواب، ومرايات جانبية كهربائية، مسند يد أمامية وخلفية، امكانية طي المقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء أوتوماتيكي”.

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تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من (عدد 4 مكبرات صوتية- راديو- مدخل USB /AUX- بلوتوث)، وعجلة القيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في الراديو، وريموت كنترول، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول آندرويد أوتو، وغيرها.

سوزوكي ارتيجا 2022
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بقلم أحمد عوض

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