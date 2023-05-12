سعر ومواصفات «سوزوكي إسبريسو» بعد الزيادات الأخيرة خلال مايو

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي لـ«سوزوكي» فى مصر، عن زيادة أسعار سيارات سوزوكي إسبريسو بقيمة بلغت 25 ألف جنيه خلال مايو الحالى.

أسعار سوزوكي إسبريسو

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 339.9 364.9 القيمة بألالف جنيه

ينتمي طراز «

» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ودعمت طرازات سوزوكي إسبريسو ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من أبرزها «2 وسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامى – فرامل مانعة للانغلاق ABS».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات من بينها «مانع إدارة المحرك – حساسات ركن خلفية – مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين -قفل أمان للأبواب الخلفية – مرايات جانبية يدوية الضبط – وجنوط 14 بوصة».

وتقدم «إسبريسو» ببعض الكماليات الأخرى ومنها «مكيف هواء يدوي – زجاج كهرباء أمامي – إمكانية طى المقاعد الخلفية – باور سترينج – سنتر لوك».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «2 مكبر صوت – مخرج كهرباء 12 فولتا – لوحة عدادات رقمية، وغيرها».