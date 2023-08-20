سعر ومواصفات «سكودا كودياك» موديل 2023

حددت أسعار سيارات سكودا كودياك موديل 2023 بقيمة تتراوح بين مليون و925 ألف إلى 2 مليون و150 ألف جنيه في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة «كيان إيجيبت»، الوكيل المحلى لـ«سكودا».

أسعار سكودا كودياك 2023

الفئة السعر Ambition مليون و925 ألف Style 2 مليون جنيه Sport line 2 مليون و50 ألف L&K Special Edition 2 مليون و150 ألف

وتقدم « » بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وزودت طرازات «كودياك» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS -توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS- فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – حساسات ركن خلفية».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والمواصفات الداخلية «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا – تكييف هواء ثلاثي المناطق مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مقعد السائق كهربائيا مع خاصية الذاكرة – إمكانية طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – مرآه داخلية بخاصية التعتيم الذاتي – عجلة قيادة متعددة الوظائف».

وتحتوى «كودياك» على نظام ترفيهي مكون من «بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 8 بوصة – إمكانية ربط الهواتف المحمولة على أنظمة التطبيقات الذكية “أندوريد أوتو و أبل كار بلاي” مدخل AUX – مدخل USB، وغيرها».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – أضواء نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 19 بوصة للفئات الأعلى، وغيرها».