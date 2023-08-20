سعر ومواصفات «سكودا أوكتافيا» موديل 2023

حددت أسعار سيارات سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين مليون و350 ألف جنيه إلى مليون و850 ألفا في السوق المحلية، وذلك وفقًا لأحدث قائمة سعرية صادرة عن شركة كيان إيجيبت الوكيل المحلي لـ«سكودا».

أسعار سكودا أوكتافيا 2023

الفئة لسعر Ambition مليون و350 ألفا Style مليون و475 ألفا Style Plus مليون و550 ألفا RS مليون و850 ألفا القيمة بالألف جنيه

ودعمت طرازات سكودا بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

وزودت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS مع توزيع الكتروني للفرامل EBD مع أنظمة مساعدة للفرامل BA، ونظام الثبات الإلكتروني، نظام مراقبة الجر TCS، و فرامل يد كهربائية، حساسات خلفية، مثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات الخارجية، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية LEDمصابيح أمامية Matrix LED، وإضاءة نهارية للمصابيح LED، وحساسات مصابيح امامية، وحساسات مطر للمساحات الأمامية، وخاصية المساعدة فى الركن، وخاصية الدخول الذكي، ومرايات جانبية كهربائية، وتطعيمات خارجية من الكروم، وحساسات ركن، والتحكم فى استخدام الشنطة الخلفية كهربائيًا، ومرايات جانبية كهربائية مدعمة بخاصية التسخين، وجنوط 18 بوصة للفئات الأعلى».

وزودت «أوكتافيا» ببعض التجهيزات المزودة في المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، مفتاح ذكي، ومكيف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وعجلة القيادة متعددة الأغراض مع إمكانية تغير السرعات من خلالها، مقاعد جلد، و طي المقاعد الخلفية، ولوحة عدادات رقمية، وإضاءة داخلية متعددة الألوان، ومسند يد خلفي، ومرآة داخلية بخاصية التعتيم».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «8 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10 بوصة مدعمة لربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية المدعومة بأنظمة Android Auto-Apple Car Play، بلوتوث، شاحن لاسلكي للهواتف، مداخل USB، ومخرج خلفي كهرباء 230 فولت، وغيرها».