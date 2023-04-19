سعر ومواصفات «ستروين C5 إير كروس» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات ستروين C5 إير كروس موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 130 إلى 170 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية «ستروين» في مصر.

أسعار ستروين C5 إير كروس 2023

الفئة السعر القديم (فبراير) السعر الجديد (أبريل) Live 929 ألف مليون و59 ألف Feel without panorama مليون و29 ألف مليون و189 ألف Shine مليون و149 ألف مليون و319 ألف القيمة بألالف جنيه

مواصفات ستروين C5 إير كروس 2023

تزود «ستروين C5 إير كروس» بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لترات عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات «ستروين C5» بمجموعة من وسائل الأمن والساامة، من بيها «4 وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – فرامل يد إلكترونية EPB – مساعد الفرامل الفجائية BA – برنامج ثبات إلكتروني ESP – أنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات – مثبت ومحدد سرعة – مساعد الحارة المروروية – انظمة المساعدة على التلال HA – خاصية مراقبة النقاط العمياء – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – أنظمة مراقبة الإطارات».

وزودت السيارة ببعض التجهيزات ومنها «زر تشغيل وإيقاف المحرك – امكانية اختيار وضية القيادة Drive mode – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – فرش جلد Nappa/Leather – امكانية تعديل وضعية المقاعد الأمامية مع تزويدها بخاصية التسخين والتدليك – قفل مركزي – مساند رأس للمقاعد الخلفية – تكيف هواء ثنائ المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – شاشة عدادات 12.3 بوصة».

وتقدم طرازات «ستروين C5» بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات إضاءة ومطر للمساحات الأمامية – طي المرايات الجانبية كهربائيًا مزودة بإشارات جانبية LED – فتحة سقف بانوراما – فتح وغلق باب الشنطة الخلفية أوتوماتيك أو تمرير القدم أسفل المصعد الخلفي – جنوط 17 بوصة للفئة الأولى ، وجنوط 17 بوصة للفئة الأولى – و18 بوصة للفئات الأعلى».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – بلوتوث – مخارج USB – إمكانية التحكم في الصوت عبر عجة القيادة ربط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – شاشة وسائط 10 بوصة – شاحن لاسلكي للهواتف، وغيرها».