سعر ومواصفات «ستروين C4» بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2023 بقيمة 110 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» في مصر.

أسعار ستروين C4

الفئة السعر القديم السعر الجديد Feel 809 919 Shine 889 999 القيمة بألالف جنيه

تزود «ستروين C4» بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، بقوة 155 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت طرازات «ستروين C4» بمجموعة من وسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – حساسات ركن خلفية».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات في الشكل الخارجي، من أبرزها « مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – أضواء نهارية LED – حساسات مصابيح امامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائي – زجاج معتم – جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

ودعمت «ستروين C4» ببعض التجهيزات في المقصورة الداخلية، من بينها « زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – سخانات بالمقاعد الأمامية – مقعد السائق كهربائيًا – طي ظهر الكنبة الخلفية – مسند يد خلفي – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – عجلة قيادة متعددة الوظائف، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 10 بوصة – خاصية الاتصال عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي – مدخل AUX – مدخل USB، وغيرها».