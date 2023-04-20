سعر ومواصفات «ستروين C3 إير كروس» بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات ستروين C3 إير كروس موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 93 إلى 100 ألف جنيه لبعض الفئات المطروحة داخل السوق المحلية، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «ستروين» في مصر.

أسعار ستروين C3

الفئة السعر القديم السعر الجديد Feel 696 789 Shine 769 869 القيمة بألالف جنيه

وتزود «ستروين C3» بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوط استهلاك السيارة من الوقود 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات ستروين C3 إير كروس ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع إليكتروني للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكتروني ESP – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX – حساسات ركن خلفية».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات فى المقصورة الداخلية، ومنها «زر تشغيل/ إيقاف السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف رقمي – مقعد السائق كهربائيا – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية – قفل مركزي – عجلة القيادة متعددة الوظائف».

وتحتوى السيارة على «شاشة وسائط 7 بوصة – مدخل AUX – مدخل USB – التحكم في الراديو من عجلة القيادة».

وتقدم «ستروين C3 إير كروس» بمجموعة من التجهيزات فى الشكل الخارجي، ومنها «مصابيح أمامية وخلفية LED – مصابيح ضباب أمامية – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية- جنوط 17 بوصة».