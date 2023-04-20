سعر ومواصفات «ستروين سي إليزيه 2023» في مصر بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023 بقيمة بلغت 70 ألف جنيه لمختلف الفئات، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات»، الوكيل المحلى للعلامة الفرنسية «ستروين» في مصر.

أسعار ستروين سي إليزيه 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد comfort 489 559 Executive 529 599 القيمة بالأف جنيه

وتنتمي «

» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أتوماتيك”.

ودعمت طرازات «سي إليزيه» ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «عدد 2 وسادة هوائية – نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة – مصابح ضباب – خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا – تعديل مقعد السائق – مساند رأس أمامية متحركة – -مسند رأس بالمقاعد الخلفية – مكييف هوء يدوي – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – قفل الأبواب عبر الريموت – كمبيوتر رحلات – باور ستيرينج – حلية كروم بالاكصدام الأمامى – ومرايات كهرباء – جنوط 15 بوصة».

وتحتوى «سي إليزيه» على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وتزيد- الفئة الثانية – ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس وعجلة قيادة مكسوه من الجلد – مسند يد أمامي – فرش قماش وجلد للمقاعد – صالون مطعم بالكروم – جنوط 16 بوصة، وغيرها».