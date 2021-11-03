سعر ومواصفات «رينو ميجان» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 294 إلى 384 ألف جنيه لمختلف الفئات

قدرت أسعار سيارات «رينو ميجان» موديل 2022 الفئة الأولى «Vision» بقيمة بلغت 294 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Dynamic» بنحو 324 ألفًا، والفئة الثالثة «Dynamic» بـ354 ألفًا، والفئة الرابعة «Signature» بـ384 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «رينو» في مصر.

تقدم طرازات «رينو ميجان» عبر إصدارين داخل السوق المحلية- النسخة الأولى – مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT“.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «رينو» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.8 ثانية.

فيما يتوافر الإصدار الثاني من «ميجان» بمحرك 1300 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

وتتسارع تلك الفئة من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، في غضون 9.5 ثانية.



الأبعاد الخارجية

الطول 4632 مم العرض 1814 مم الارتفاع 1443 مم سعة الشنطة الخلفية 503 لتر

مواصفات رينو ميجان “1.6 لتر”

تقدم طرازات رينو ميجان موديل 2022 -الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوازن الالكتروني، ونظام الثبات الإلكتروني، وبرنامج تدعيم الفرامل، وبرنامج المساعدة على المرتفعات، ومراقبة ضغط الإطارات، وتثبيت مقاعد الأطفال، ومانع إدارة المحرك للحماية ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهزات والكماليات ومنها «مثبت ومحددة سرعة، ومصابيح ضباب أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية مدعمة بخاصية التسخين، إشارات بالمرايات الجانبية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي أوتوماتيك، وإضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك، وجنوط 16 بوصة، كما تحتوى على مجموعة من التجهيزات ووسائل الترفيهه ومنها “عجلة القيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في مستوى الصوت والبلوتوث، ومسند يد أمامي، وشاشة عدادات ديجيتال 4.3 بوصة، وغيرها».

زودت طرازات «ميجان» – الفئة الثانية- بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «حساسات ركن خلفية، ونظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح، وزجاج مظلل خلفي، وعجلة القيادة من الجلد، وتكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، والتشغيل التلقائي للمصابيح والمساحات، ونظام ملاحي مدعم بشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

رينو ميجان “1.3 لتر”

تحتوى سيارات «ميجان»- الفئة الثالثة- على كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، بالإضافة إلى منظومة تشغيل المحرك الجديدة سعة 1300 سي سي تيربو، بقوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

وتقدم طرازات «ميجان»- الفئة الرابعة- بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 6 وسائد هوائية أمامية – جانبية -ستائر، ونظام إضاءة LED متكامل مع إضاءة نهارية، امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وحساس لفتح الشنطة الخلفية أوتوماتيكيًا، وفتحة سقف بانوراما كهربائية، مقاعد من الجلد والقماش، وفرامل يد كهربائية، ونظام ملاحة مزود بشاشة 9.3 بوصة تعمل باللمس- كاميرا خلفية، وشاشة عدادات ديجيتال 10.3 بوصة، وإضاءة داخلية متعددة الألوان، وجنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».

ألوان رينو ميجان موديل 2022

تقدم طرازات «رينو ميجان» داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة التى تتناسب مع كافة متطلبات العملاء؛ كالنحو التالى؛