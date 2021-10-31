سعر ومواصفات «رينو داستر» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 288 إلى 333 ألف جنيه لمختلف الفئات

قدرت أسعار سيارات رينو داستر موديل 2022 الفئة الأولى «Vision» بنحو 288 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Dynamic» بـ303 آلاف، والفئة الثالثة «Dynamic» بـ333 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «رينو» فى مصر.

وينتمى طراز «داستر» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «رينو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.9 ثانية.





الأبعاد الخارجية

الطول 4341 مم العرض 1804 مم الارتفاع 1693 مم سعة الشنطة الخلفية 455 لتر

مواصفات رينو داستر موديل 2022

تقدم طرازات «رينو داستر» – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، و توزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الالكتروني، وبرنامج تدعيم الفرامل، وأنظمة المساعدة على المرتفعات، ومانع إدارة المحرك للحماية من السرقة، إمكانية تثبيت مقاعد الاطفال، وحساسات ركن خلفية».

زودت السيارة ببعض التجهيزات والكماليات «مثبت ومحدد للسرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة نهارية LED تعمل عند تشغيل المحرك، وعوارض تحميل للسقف، زجاج أمامي كهربائي، وزجاج مظلل خلفي، وجنوط رياضية 16 بوصة».

كما دعمت ببعض الكماليات الداخلية «عجلة القيادة آلية المؤازرة، وامكانية طي المقاعد الخلفية، وضبط مستوى مقعد السائق، وعجلة القيادة متعددة الوظائف يمكن من خلالها التحكم في مستوى الصوت والبلوتوث، وشاشة وسائط تعمل باللمس، وغيرها».

رينو داستر موديل 2022

تقدم سيارات «داستر» -الفئة الثانية- بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بضع الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 4 وسائد هوائية وجانبية، ونظام دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح، ونظام ملاحي، ومكيف هواء أتوماتيك ثنائي النطاق مع وجود مخارج خلفية، وزجاج كهربائي كامل للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وعجلة القيادة من الجلد، مسند يد أمامي، ومقابض ألوان بلون السيارة، وامكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو و آبل كار بلاي، ومخرج كهربائي 12 فولت خلفي، وغيرها».

زودت طرازات «داستر» – الفئة الثالثة- بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «عدد 4 كاميرات بتقنية 360 درجة، برنامج كشف النقاط العمياء، وجنوط رياضية 17 بوصة، و الكونسول الداخلي مطعم بالكروم، وغيرها».

ألوان رينو داستر موديل 2022

تقدم سيارات «رينو داستر» موديل 2022 عبر مجموعة من الألوان المختلفة، التى تتناسب مع كافة متطلبات العملاء؛ كالنحو التالى: