سعر ومواصفات «جيتور X95» موديل 2022 في مصر

قدرت أسعار سيارات «جيتور X95» موديل 2022 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة بلغت 414.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Premium» بنحو 449.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نور الدين الشريف» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيتور» في مصر.

ينتمي طراز «جيتور X95» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيتور X95»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4875 مم العرض 1925 مم الارتفاع 1780 مم

مواصفات «جيتور X95» موديل 2022

تقدم سيارات «جيتور X95» موديل 2022 – الفئة الأولى – بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع الكترونى للفرامل، ونظام الثبات الالكترونى، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم فى منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية – كاميرا خلفية».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها « مثبت السرعة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الاطفال، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة نهارية LED للمصابيح، كما دعمت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».





جيتور X95 موديل 2022

تقدم تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى ومنها «إمكانية فتح باب الشنطة الخلفية عبر تمرير حركة القدم للحساسات، وإشارات LED بالمرايات الجانبية، وفتحة سقف بانورما، وزجاج خلفي فامية، حامل أمتعة للسقف، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة عدادات ديجيتال، وفرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء ثنائي المناطق، مرايات تعتيم داخلية».

كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون “عدد 11 مكبر صوتي، وعدد 2 مدخل USB وبلوتوث، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وغيرها”.