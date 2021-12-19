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سعر ومواصفات «جيتور X95» موديل 2022 في مصر

تقدم بأسعار تبدأ من 414.9 إلى 449.9 ألف جنيه
أحمد عوض 8:56 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 8:56 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

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قدرت أسعار سيارات «جيتور X95» موديل 2022 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة بلغت 414.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Premium» بنحو 449.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نور الدين الشريف» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «جيتور» في مصر.

ينتمي طراز «جيتور X95» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «جيتور X95»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 8.1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

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جيتور اكس 95

الأبعاد الخارجية

الطول4875 مم
العرض1925 مم
الارتفاع1780 مم
جيتور X95

مواصفات «جيتور X95» موديل 2022

تقدم سيارات «جيتور X95» موديل 2022 – الفئة الأولى – بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع الكترونى للفرامل، ونظام الثبات الالكترونى، وأنظمة مساعدة للفرامل، وفرامل يد كهربائية، والتحكم فى منظومة الجر، ونظام تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات أمامية – كاميرا خلفية».

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وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها « مثبت السرعة، ونظام تشغيل السيارة بدون مفتاح، وخاصية تسجيل رحلة القيادة، وإمكانية تثبيت مقاعد الاطفال، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية – إضاءة نهارية LED للمصابيح، كما دعمت الفوانيس بخاصية استشعار مستوى الإضاءة للأماكن، وشبكة أمامية ذات تطعيمات النيكل الفضي، وجنوط 18 بوصة، وغيرها».

  • جيتور X95
  • جيتور X95 موديل 2022
  • عيوب جيتور X95

جيتور X95 موديل 2022

تقدم تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى ومنها «إمكانية فتح باب الشنطة الخلفية عبر تمرير حركة القدم للحساسات، وإشارات LED بالمرايات الجانبية، وفتحة سقف بانورما، وزجاج خلفي فامية، حامل أمتعة للسقف، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وشاشة عدادات ديجيتال، وفرش المقاعد من الجلد، ومكيف هواء ثنائي المناطق، مرايات تعتيم داخلية».

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كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون “عدد 11 مكبر صوتي، وعدد 2 مدخل USB وبلوتوث، وشاشة وسائط 12.3 بوصة، وغيرها”.

وزودت طرازات «جيتور X95» – الفئة الثانية – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًا، وامكانية تعديل عجلة القيادة للأمام والخلف، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وتشغيل الإضاءة الأمامية أوتوماتيكيًا، وطي مرايات جانبية كهربائيًا، وناقل الحركة كهربائي، وجنوط 20 بوصة، وغيرها”.

  • وكيل جيتور X95
  • جيتور X95
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بقلم أحمد عوض

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