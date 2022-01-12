سيــارات

سعر ومواصفات «جاك JS4» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 299.9 ألف جنيه
أحمد عوض 7:57 م, الأربعاء, 12 يناير 22 7:57 م, الأربعاء, 12 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «جاك» في مصر، أسعار سيارات «جاك JS4» موديل 2022 الفئة الأولى «Deluxe» بقيمة بلغت 299.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Ultimate» بنحو 329.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «جاك JS4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

الأبعاد الخارجية

الطول4410 مم
العرض1800 مم
الارتفاع1660 مم
قاعدة العجلات2620 مم
سعة الشنطة الخلفية520 لترًا

مواصفات «جاك JS4» موديل 2022

تقدم سيارات «جاك JS4»- الفئة الأولى- بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «عدد 6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وعدد 4 حساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وتحذير صوتي عند تخطّي السرعات المحددة، ونظام حساسات ضغط الإطارات، وإنذار أحزمة الأمان الخلفية، وغيرها».

اقرأ أيضا  طرح سيارات «نيسان قاشقاي 2022» في مصر

ودُعمت بمجموعة من الكميات الأخرى؛ ومنها «مفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ونظام مثبت السرعات، وفرامل انتظار كهربائية، خاصية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي/ خلفي مركزي، وفتحة سقف كهرباء، حامل أمتعة علوى، وزجاج خلفي ملون، نوافذ كهربائية، وإضاءة ترحيب، مصابيح ضباب، حساسات إضاءة مع خاصية تعديل مستوى المصابيح الامامية، و وجنوط رياضية 17 بوصة».

اقرأ أيضا  «بي إم دبليو» تتفوق على «مرسيدس» في أمريكا

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وعدد 3 مداخل USB أمامي وخلفي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وراديو، وبلوتوث، وغيرها”.

جاك JS4

جاك JS4 موديل 2022

زُودت سيارات «جاك JS4» موديل 2022- الفئة الثانية- بكل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية؛ ومن أبرزها «إضاءة نهارية LED للمصابيح، ونوافذ كهربائية تعمل بضغطة واحدة، وخاصية فتح غلق النوافذ عن طريق الريموت، مرايات جانبية كهربائية، شاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة».

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «نيسان قاشقاي 2022» في مصر

كما دعمت ببعض الكمياليات الأخرى؛ ومنها «خاصية تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام التحذير عند الاصطدام الأمامي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وخاصية تحذير عند اقتراب سيارات أخرى عند الخروج من المركبة، وكاميرا بتقنية 360 درجة، إنذار أحزمة الأمان الخلفية، وخاصية سخان حراريّ بالمقاعد الامامية، وإمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًّا، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وغيرها».

جاك JS4
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

«بيجو» تحصد المركز الـ6 بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال ديسمبر (جراف)

أحمد عوض 8:49 م, الأربعاء, 12 يناير 22

شركة لوسيد تعتزم بناء مصنع سيارات كهربائية في السعودية 2025

أيمن عزام 8:11 م, الأربعاء, 12 يناير 22

«إبيزا» الأكثر ترخيصًا لسيارات «سيات» في مصر خلال ديسمبر (جراف)

أحمد عوض 6:48 م, الأربعاء, 12 يناير 22

بنسبة 17.4%.. «أزمة الرقائق» تهوي بواردات مصر من السيارات خلال أكتوبر 2021

أحمد عوض 6:07 م, الأربعاء, 12 يناير 22

واردات مصر من سيارات الركوب تنمو 30% خلال أول 10 أشهر من 2021

أحمد عوض 5:22 م, الأربعاء, 12 يناير 22

«ديزاير» تتصدر تراخيص «سوزوكي» في مصر خلال ديسمبر (جراف)

أحمد عوض 4:43 م, الأربعاء, 12 يناير 22