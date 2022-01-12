سعر ومواصفات «جاك JS4» موديل 2022

أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «جاك» في مصر، أسعار سيارات «جاك JS4» موديل 2022 الفئة الأولى «Deluxe» بقيمة بلغت 299.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Ultimate» بنحو 329.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «جاك JS4» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 147 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز “CVT”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4410 مم العرض 1800 مم الارتفاع 1660 مم قاعدة العجلات 2620 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لترًا

مواصفات «جاك JS4» موديل 2022

تقدم سيارات «جاك JS4»- الفئة الأولى- بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ ومن أبرزها «عدد 6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وعدد 4 حساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وتحذير صوتي عند تخطّي السرعات المحددة، ونظام حساسات ضغط الإطارات، وإنذار أحزمة الأمان الخلفية، وغيرها».

ودُعمت بمجموعة من الكميات الأخرى؛ ومنها «مفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ونظام مثبت السرعات، وفرامل انتظار كهربائية، خاصية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي/ خلفي مركزي، وفتحة سقف كهرباء، حامل أمتعة علوى، وزجاج خلفي ملون، نوافذ كهربائية، وإضاءة ترحيب، مصابيح ضباب، حساسات إضاءة مع خاصية تعديل مستوى المصابيح الامامية، و وجنوط رياضية 17 بوصة».

تحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وعدد 3 مداخل USB أمامي وخلفي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وراديو، وبلوتوث، وغيرها”.

جاك JS4 موديل 2022

زُودت سيارات «جاك JS4» موديل 2022- الفئة الثانية- بكل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية؛ ومن أبرزها «إضاءة نهارية LED للمصابيح، ونوافذ كهربائية تعمل بضغطة واحدة، وخاصية فتح غلق النوافذ عن طريق الريموت، مرايات جانبية كهربائية، شاشة عدادات رقمية 10.25 بوصة».

كما دعمت ببعض الكمياليات الأخرى؛ ومنها «خاصية تحذير عند مغادرة الحارة المرورية، ونظام التحذير عند الاصطدام الأمامي، ونظام مراقبة النقاط العمياء، وخاصية تحذير عند اقتراب سيارات أخرى عند الخروج من المركبة، وكاميرا بتقنية 360 درجة، إنذار أحزمة الأمان الخلفية، وخاصية سخان حراريّ بالمقاعد الامامية، وإمكانية ضبط مقعد السائق كهربائيًّا، وخاصية فتح باب الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وغيرها».