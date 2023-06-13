سعر ومواصفات «جاك JS4» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت المجموعة العربية للتجارة والتوزيع «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي لـ«جاك، وجولدن دراجون»، عن زيادة أسعار سيارات جاك JS4 موديل 2022 بقيمة بلغت 40 ألف جنيه، لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية خلال يونيو الحالى.

أسعار جاك JS4

الفئة السعر القديم السعر الجديد Deluxe 760 800 Ultimate 810 850 القيمة بالألف جنيه

وتنتمي جاك JS4 إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 147 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

وتقدم السيارة عبر مجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «6 وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وعدد 4 حساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وتحذير صوتي عند تخطي السرعات المحددة، ونظام حساسات ضغط الإطارات، وإنذار أحزمة الأمان الخلفية، وغيرها».

ودعمت طرازات جاك JS4 بباقة من التجهيزات والكميات؛ ومنها «مفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ونظام مثبت السرعات، وفرامل انتظار كهربائية، خاصية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي/ خلفي مركزي، وفتحة سقف كهرباء، حامل أمتعة علوى، وزجاج خلفي ملون، نوافذ كهربائية، وإضاءة ترحيب، مصابيح ضباب، حساسات إضاءة مع خاصية تعديل مستوى المصابيح الامامية، و وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وعدد 3 مداخل USB أمامي وخلفي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة، وراديو، وبلوتوث، وغيرها”.