سعر ومواصفات «جاك J7» موديل 2022 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت المجموعة العربية المتحدة «القصراوى جروب»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «

أسعار جاك j7

الفئة السعر القديم السعر الجديد DELUXE 770 810 ULTIMATE 800 840 القيمة بالألف جنيه

، وجولدن دراجون»، عن زيادة أسعار سيارات جاك J7 موديل 2022 بقيمة بلغت 40 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يونيو الحالى.

تنتمي السيارة لفئة الطرازات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

تقدم طرازات جاكJ7 موديل 2022- الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ووسائد هوائية جانبية، وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل، وأنظمة مساعدة للفرامل عند المرتفعات والمنحدرات، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، خاصية التحذير عند تخطي السرعات المحددة، ونظام قياس ضغط الإطارات، ونظام مانع ضد السرقات، وإنذار لأحزمة الأمان».

وزودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مثبت سرعة، ومفتاح ذكي لإدارة المحرك وفتح السيارة، ومصابيح أمامية LED مع وجود إضاءة نهارية، كما يمكن تعديل مستوى ارتفاع الإضاءة بها، مصابيح ضباب خلفية، كذلك تحتوى على خاصية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وخاصية تعديل المرايات الجانبية كهربائيًّا سخانات- ضم».

ودعمت «جاك j7» ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل، وفتحة سقف كهرباء، وجنوط رياضية 17 بوصة، ولوحة عدادات 7 بوصة، وعازل للضوضاء أسفل المحرك، ومكيّف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وحاجب للشمس للسائق والراكب الأمامي، وسخانات حرارية لمقعد السائق، ومسند يد أمامي وخلفي، وخاصية غلق وفتح جميع النوافذ بضغطة واحدة، وغيرها».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 10.4 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكي لأجهزة هواتف المحمول (أندرويد أوتو و آبل كار بلاي)- راديو- بلوتوث- مدخل USB أمامي وخلفي، وغيرها.

فيما تزيد الفئة الثانية ببعض الكماليات الإضافية، من بينها «نظام مراقبة النقاط العمياء، وفتحة سقف بانوراما، حساسات ركن أمامية، كاميرا خلفية بتقنية 360 درجة، وإضاءة ترحيب، ولوحة عدادات 10.25 بوصة، وخاصية ضبط مقعد السائق فى 4 اتجاهات، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».