سعر ومواصفات «تويوتا راش» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 345 إلى 370 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت أسعار سيارات «تويوتا راش» موديل 2022 الفئة الأولي «F/O» بقيمة 345 ألف، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 370 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر أكتوبر الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «تويوتا إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية في مصر.

ينتمي طراز «راش» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 13 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4435 مم العرض 1695 مم الارتفاع 1705 مم سعة الشنطة الخلفية 209 لتر

مواصفات تويوتا راش موديل 2022

زودت سيارات «تويوتا راش» – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوزان الالكتروني، وحساسات ركن خلفية».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «مصابيح ضباب أمامية مدعمة بإضاءة LED، والنظام الذكى لركن السيارة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية – بلوتوث – DVD – مدخل USB، وغيرها».

تويوتا راش موديل 2022

تقدم طرازات «تويوتا راش» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «جنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها».