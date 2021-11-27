سعر ومواصفات «تويوتا بيلتا» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 235 إلى 275 ألف جنيه

قُدرت أسعار سيارات «تويوتا بيلتا» موديل 2022 الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 235 ألف جنيه، وسُعرت الفئة الثانية «Smart» بنحو 275 ألف جنيه لمختلف الفئات داخل السوق المحلية، خلال نوفمبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة تويوتا إيجيبت؛ الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «تويوتا» في مصر.

ينتمي طراز «تويوتا بيلتا» إلى فئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4490 مم العرض 1730 مم الارتفاع 1475 مم سعة الشنطة الخلفية 478 لترًا

مواصفات تويوتا بيلتا 2022

تقدم سيارات «تويوتا بيلتا» الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزُودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح أمامية وخلفية “هالوجين”، ومرايا جانبية كهربائية، ومكيف هواء “يدوي”، عجلة قيادة متعددة الوظائف مكوه من الجلد، وزجاج كهربائي، وإمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”، وقفل مركزي، وجنوط رياضية 15 بوصة».

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل AUX -USB، إمكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وغيرها».



تويوتا بيلتا موديل 2022

دُعمت طرازات «بيلتا»- الفئة الثانية- بكل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، وزرّ لتشغيل السيارة بدون مفتاح، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية، مصابيح ضباب أمامية، مصابيح أمامية وخلفية LED، وأضواء نهارية LED».