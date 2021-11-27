سيــارات

سعر ومواصفات «تويوتا بيلتا» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 235 إلى 275 ألف جنيه
أحمد عوض 5:00 م, السبت, 27 نوفمبر 21 5:00 م, السبت, 27 نوفمبر 21

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قُدرت أسعار سيارات «تويوتا بيلتا» موديل 2022 الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 235 ألف جنيه، وسُعرت الفئة الثانية «Smart» بنحو 275 ألف جنيه لمختلف الفئات داخل السوق المحلية، خلال نوفمبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة تويوتا إيجيبت؛ الوكيل المحلي للعلامة اليابانية «تويوتا» في مصر.

ينتمي طراز «تويوتا بيلتا» إلى فئة السيارات السيدان، مزوَّدة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول4490 مم
العرض1730 مم
الارتفاع1475 مم
سعة الشنطة الخلفية478 لترًا
تويوتا بيلتا 2022

مواصفات تويوتا بيلتا 2022

تقدم سيارات «تويوتا بيلتا» الفئة الأولى ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

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وزُودت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح أمامية وخلفية “هالوجين”، ومرايا جانبية كهربائية، ومكيف هواء “يدوي”، عجلة قيادة متعددة الوظائف مكوه من الجلد، وزجاج كهربائي، وإمكانية ضبط مستوى المقاعد الأمامية “يدوي”، وقفل مركزي، وجنوط رياضية 15 بوصة».

تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل AUX -USB، إمكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة، وغيرها».

  • اسعار تويوتا بيلتا 2022
  • سعر تويوتا بيلتا 2022

تويوتا بيلتا موديل 2022

دُعمت طرازات «بيلتا»- الفئة الثانية- بكل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «مثبت سرعة، وزرّ لتشغيل السيارة بدون مفتاح، إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية، مصابيح ضباب أمامية، مصابيح أمامية وخلفية LED، وأضواء نهارية LED».

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كما زُودت أيضًا ببعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «مرايا ضم كهربائيًّا، شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، مكيف هواء رقمي مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، فرش المقاعد من الجلد، وجنوط رياضية 16 بوصة، وغيرها».

  • تويوتا بيلتا 2022
  • تويوتا بيلتا 2022
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بقلم أحمد عوض

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