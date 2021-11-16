سيــارات

سعر ومواصفات «بي واي دي L3» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 235 إلى 245 ألف جنيه
أحمد عوض 12:38 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 12:38 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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قدرت أسعار سيارات «بي واي دي L3» موديل 2022 الفئة الأولى «GLX» بقيمة بلغت 235 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GS-I» بنحو 245 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى؛ ووفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» في مصر.

ينتمي طراز «BYD L3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك” من طراز “CVT”.

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ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4619 مم
العرض1716 مم
الارتفاع1480 مم
BYD L3

مواصفات بي واي دي L3

دعمت سيارات «BYD L3» -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع إلكتروني للفرامل، ونظام المفتاح الذكي».

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وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية Led، وباور ستيرنيج، ومرايات كهربائية، وسنتر لوك، ومكيف هواء، وشبكة أمامية بالكروم، وكمبيوتر رحلات متعدد الوظائف، ومنافذ كهربائية، ومقاعد من الجلد، وجنوط رياضية 15 بوصة، وغيرها».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB – AUX، وغيرها.

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BYD L3

تقدم طرازات «BYD L3» – الفئة الثانية- بكافة لتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «فتحة سقف كهرباء، وجنوط رياضية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وإمكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وحساسات ركن خلفية، وشاشة وسائط 8 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها».

ألوان بي واي دي L3

تقدم طرازات «بي واى دي L3» عبر مجموعة من الألوان المتعددة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالى:

الوان بي واي دي L3
الأوسمةالأوسمة

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بقلم أحمد عوض

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