سيــارات

سعر ومواصفات «بي واي دي F3» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 180 إلى 200 ألف جنيه لمختلف الفئات
المال - خاص 7:18 م, الأحد, 8 أغسطس 21 7:18 م, الأحد, 8 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

حددت أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 180 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 200 ألف جنيه في السوق المحلية خلال أغسطس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بي واي دي» فى مصر.

ينتمى طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

اقرأ أيضا  «الأوفر برايس» على سيارات «فولكس فاجن تيجوان» يصل إلى 70 ألف جنيه

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4533 مم
العرض1705 مم
الارتفاع1490 مم
سعة الشنطة الخلفية360 لترًا
بي واي دي F3

مواصفات «بي واي دي F3» موديل 2022

دعمت سيارات «بي واى دي F3» موديل 2022 بمجموعة من المواصفات وسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «وعدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD»».

اقرأ أيضا  «ر ي س 6» بـ 425 ألف جنيه.. «المرور» تطرح 12 لوحة مميزة بالمزاد الإلكتروني

وزودت طرازات « BYD F3» بمجموعة التجهيزات الأخرى «جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية».

كما تحتوى على بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية بدون مفتاح، وعجلة القايدة متحركة، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB –مدخل AUX”، وغيرها».

اقرأ أيضا  «شيفروليه»تتصدر قطاع السيارات خلال النصف الأول
BYD F3 2022

ألوان «بي واي دي F3» موديل 2022

تقدم طرازات «بي واي دي F3» عبر مجموعة من الألوان التى تتناسب مع شريحة كبيرة من المستهلكين ومنها “الأزرق، والأحمر، والأسود، والأبيض، والبني، وغيرها”

وتوضح الصورة التالية؛ قائمة ألوان سيارات «BDD F3» موديل 2022 في السوق المحلية:

BYD F3 2022
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«الإنتاج الحربي» و«إم جلوري» الإماراتية توقعان اتفاقية لتصنيع السيارات «البيك أب» غدا

أحمد اللاهوني 2:28 م, الأحد, 8 أغسطس 21

«تويوتا إيجيبت» تحرم موزعين من استلام «كورولا»

أحمد شوقي 6:07 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

«الرومانـى» تحصل علـى توزيـع «هيونداى»

أحمد عوض 6:04 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

«الأمل للسيارات» تورد 1500 مركبة لـ«الإحلال»

أحمد عوض 5:58 ص, الأحد, 8 أغسطس 21

أسعار السيارات.. «الأوفر برايس» على طرازات «نيسان قاشقاي» يصل إلى 10 آلاف جنيه

المال - خاص 9:47 م, الخميس, 5 أغسطس 21

«المنصور» ترفع أسعار سيارات «إم جي HS» بقيمة 7000 جنيه خلال أغسطس

المال - خاص 9:41 م, الخميس, 5 أغسطس 21