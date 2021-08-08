سعر ومواصفات «بي واي دي F3» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 180 إلى 200 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 180 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 200 ألف جنيه في السوق المحلية خلال أغسطس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «بي واي دي» فى مصر.

ينتمى طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4533 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1490 مم سعة الشنطة الخلفية 360 لترًا

مواصفات «بي واي دي F3» موديل 2022

دعمت سيارات «بي واى دي F3» موديل 2022 بمجموعة من المواصفات وسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها «وعدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD»».

وزودت طرازات « BYD F3» بمجموعة التجهيزات الأخرى «جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية».

كما تحتوى على بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية بدون مفتاح، وعجلة القايدة متحركة، كما زودت بنظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB –مدخل AUX”، وغيرها».

ألوان «بي واي دي F3» موديل 2022

تقدم طرازات «بي واي دي F3» عبر مجموعة من الألوان التى تتناسب مع شريحة كبيرة من المستهلكين ومنها “الأزرق، والأحمر، والأسود، والأبيض، والبني، وغيرها”

وتوضح الصورة التالية؛ قائمة ألوان سيارات «BDD F3» موديل 2022 في السوق المحلية: