سيــارات

سعر ومواصفات «بي واي دي F3» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 197 إلى 218 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 8:45 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 8:45 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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قدرت أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2022 الفئة الأولى «M/T» بقيمة بلغت 197 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T» بنحو 218 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال شهر نوفمبر الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» فى مصر.

ينتمي طراز «BYD F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “مانيوال”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4533 مم
العرض1705 مم
الارتفاع1490 مم
سعة الشنطة الخلفية360 لترًا
  • BYD F3
  • BYD F3

مواصفات بي واي دي F3 موديل 2022

تقدم سيارات «بي واى دي F3» بمجموعة من المواصفات وسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD».

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وزُودت ببعض التجهيزات «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية، وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED».

وتحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى؛ ومنها «زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وزجاج أمامي مظلل، ومسند يد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وجنوط رياضية 15 بوصة، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».

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مواصفات بي واي دي F3

ألوان سيارات بي واي دي F3

تقدم طرازات «BYD F3» داخل السوق المحلية عبر مجموعة من الألوان المتعددة التى تتناسب مع متطلبات المستهلكين؛ كالنحو التالى:

الوان سيارات BYD F3
الأوسمةالأوسمة

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بقلم أحمد عوض

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