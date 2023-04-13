سعر ومواصفات «بي واي دي F3» بعد الزيادات الأخيرة

ارتفعت أسعار سيارات BYD F3 موديل 2023 بقيمة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات خلال أبريل الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بي واي دي، ولادا» فى مصر.

أسعار بي واي دي F3

الفئة السعر القديم السعر الجديد M/T 360 370 A/T 410 420 القيمة بألالف جنيه

وتزود سيارات «بي واي دي F3» بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «BYD»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات BYD F3 ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة، من بينها «2 وسادة هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة».

ودعمت السيارة ببعض التجهيزات، ومنها «مصابيح ضباب – مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – زجاج كهربائي أمامي وخلفي – زجاج أمامي مظلل – جنوط رياضية 15 بوصة».

وتحتوى «بي واي دي F3» على بعض الكماليات الأخرى، ومنها «مكيف هواء – عجلة قيادة قابلة للتعديل- مسند يد – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات مضيئة LED».

كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو مزود بمدخل صوت خارجي AUX، وغيرها».