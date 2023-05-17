سعر ومواصفات «بيجو 508» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت عن شركة «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل المحلي لـ«

أسعار بيجو 508 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active مليون و170 ألف مليون و260 ألف Allure مليون و285 ألف مليون و385 ألف GT Line مليون و385 ألف مليون و485 ألف GT Line Redinterior مليون و395 الف مليون و495 ألف GT MAX مليون و535 ألف مليون و645 ألف GT MAX Red Interior مليون و545 ألف مليون و655 ألف القيمة بالألف جنيه

» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات بيجو 508 موديل 2023 بقيمةتتراوح بين 90 إلى 110 آلاف جنيه لبعض الفئات خلال مايو الحالى.

تزود طرازات «بيجو 508» بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

في المقابل، تقدم فئات «بيجو 508 GT MAX» بمحرك 1.6 لتر “تيربو” بقوة 215 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة القيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت طرازات بيجو 508 ببعض التجهيزات الداخلية في المقصورة الداخلية ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا – إضاءة داخلية – تكيف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – سخانات بالمقاعد الأمامية – مقعد السائق كهربائيًا – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – قفل مركزي – مرآه ذاتية التعتيم – عجلة القيادة متعددة الوظائف».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 10 بوصة “للفئات الأعلى” مدعومة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأنظمة الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو وأبل كار بلاي” – شاحن محمول لاسلكي، مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».

وتقدم طرازات بيجو 508 بمجموعة من التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها « مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح امامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 18 بوصة للفئات الأعلى».