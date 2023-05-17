سعر ومواصفات «بيجو 508» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت عن شركة «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل المحلي لـ«
أسعار بيجو 508 موديل 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Active
|مليون و170 ألف
|مليون و260 ألف
|Allure
|مليون و285 ألف
|مليون و385 ألف
|GT Line
|مليون و385 ألف
|مليون و485 ألف
|GT Line Redinterior
|مليون و395 الف
|مليون و495 ألف
|GT MAX
|مليون و535 ألف
|مليون و645 ألف
|GT MAX Red Interior
|مليون و545 ألف
|مليون و655 ألف
تزود طرازات «بيجو 508» بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.
في المقابل، تقدم فئات «بيجو 508 GT MAX» بمحرك 1.6 لتر “تيربو” بقوة 215 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.
ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة القيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».
وزودت طرازات بيجو 508 ببعض التجهيزات الداخلية في المقصورة الداخلية ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا – إضاءة داخلية – تكيف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – سخانات بالمقاعد الأمامية – مقعد السائق كهربائيًا – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – قفل مركزي – مرآه ذاتية التعتيم – عجلة القيادة متعددة الوظائف».
وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 10 بوصة “للفئات الأعلى” مدعومة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأنظمة الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو وأبل كار بلاي” – شاحن محمول لاسلكي، مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».
وتقدم طرازات بيجو 508 بمجموعة من التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها « مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح امامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 18 بوصة للفئات الأعلى».