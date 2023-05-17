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سعر ومواصفات «بيجو 508» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

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قفزت إلى مليون و655 ألف جنيه

سعر ومواصفات «بيجو 508» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة
المال - خاص

المال - خاص

1:17 ص, الأربعاء, 17 مايو 23

أعلنت عن شركة «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل المحلي لـ«

بيجو
» في مصر، عن زيادة أسعار سيارات بيجو 508 موديل 2023 بقيمةتتراوح بين 90 إلى 110 آلاف جنيه لبعض الفئات خلال مايو الحالى.

أسعار بيجو 508 موديل 2023

الفئةالسعر القديمالسعر الجديد
Activeمليون و170 ألفمليون و260 ألف
Allureمليون و285 ألفمليون و385 ألف
GT Lineمليون و385 ألفمليون و485 ألف
GT Line Redinterior مليون و395 الفمليون و495 ألف
GT MAXمليون و535 ألفمليون و645 ألف
GT MAX Red Interiorمليون و545 ألفمليون و655 ألف
القيمة بالألف جنيه

تزود طرازات «بيجو 508» بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي “تيربو”، ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

في المقابل، تقدم فئات «بيجو 508 GT MAX» بمحرك 1.6 لتر “تيربو” بقوة 215 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات.

ودعمت السيارة بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – نظام فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع اليكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة القيادة كهربائية – حساسات ركن خلفية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX».

وزودت طرازات بيجو 508 ببعض التجهيزات الداخلية في المقصورة الداخلية ومنها «زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيا – إضاءة داخلية – تكيف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – سخانات بالمقاعد الأمامية – مقعد السائق كهربائيًا – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – لوحة عدادات رقمية – تحكم في ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة – قفل مركزي – مرآه ذاتية التعتيم – عجلة القيادة متعددة الوظائف».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – شاشة وسائط 10 بوصة “للفئات الأعلى” مدعومة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأنظمة الهواتف المحمولة “أندرويد أوتو وأبل كار بلاي” – شاحن محمول لاسلكي، مدخل AUX – مدخل USB – وغيرها».

وتقدم طرازات بيجو 508 بمجموعة من التجهيزات في الشكل الخارجي، من بينها « مصابيح ضباب أمامية – مصابيح أمامية وخلفية LED – إضاءة نهارية LED – حساسات مصابيح امامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم – جنوط رياضية 18 بوصة للفئات الأعلى».

المال - خاص

المال - خاص

1:17 ص, الأربعاء, 17 مايو 23