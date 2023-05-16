سعر ومواصفات «بيجو 5008» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت شركة «مانسكو أوتوموتيف»، الوكيل المحلي لـ«بيجو»، عن زيادة أسعار سيارات بيجو 5008 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه لبعض الفئات.
أسعار بيجو 3008 موديل 2023
|الفئة
|السعر القديم
|السعر الجديد
|Active
|مليون و315 ألف
|مليون و415 ألف
|Allure
|مليون و425 ألف
|مليون و525 ألف
|GT
|مليون و550 الف
|مليون و680 ألف
|GT – Red interior
|مليون و560 ألف
|مليون و690 ألف
وتنتمي بيجو 5008 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سى سى ينتج قوة 165 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.
وطبقًا للبيانات المعلنة عن «
وتقدم سيارات بيجو 5008» – الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد وستائر هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية – أنظمة دعم الفرامل فى حالات الطوارئ EBA – نظام تنبيه السائق – مثبت ومحدد سرعة – نظام مراقبة ضغط الإطارات».
ودعمت السيارة بالعديد من التجهيزات والكماليات، ومنها «حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – مصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED- حساسات مطر – قضبان سقف – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية – عجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية بدالات نقل السرعات – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع إشارات LED- خاصية التحكم فى وضعية المقاعد الأمامية – شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – مسند يد أمامي – جنوط رياضية 17 بوصة».
وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من « 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة- بلوتوث- خاصة ربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية – مداخل USB أمامي وخلفي- شاحن لا سلكي- مخرج كهرباء 12 فولت، وغيرها».
وزودت طرازات بيجو 5008 – الفئة الثانية – بالتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من أبرزها «فتحة سقف بانوراما – خاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».
ودعمت سيارات بيجو 5008 – الفئة الثالثة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «نظام تنبية للنقط العمياء – خاصية التنبية من الخروج من الحارة المرورية – التحكم فى مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم ثنائي الفتحات – خاصية التحكم فى وضعية مقعد السائق كهربائيًا – خاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – فرش جلد للمقاعد، وغيرها».
فيما تزيد الفئة الرابعة ببعض التجهيزات والكماليات الإضافية، من بينها «نظام المساعدة عند ركن المركبة – كاميرا أمامية – شاشة وسائط 10 بوصة تعمل بخاصية اللمس – جنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».