سعر ومواصفات «بيجو 5008» موديل 2022

أعلنت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، عن أسعار سيارات «بيجو 5008» موديل 2022 الفئة الأولى «Active Pack» بقيمة 569 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «Allure Pack» بنحو 619 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الثالثة «GT» بـ694 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الرابعة «GT – Red interior» بـ704 آلاف و990 جنيهًا، والفئة الخامسة «GT Pack» بـ744 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة السادسة «GT Pack – Red interior» بـ754 ألفًا و990 جنيهًا فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى.

ينتمي طراز «بيجو 5008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1600 سى سى، يولد قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في مدة 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4641 مم العرض 1844 مم الارتفاع 1646 مم سعة الشنطة الخلفية 510 لترات





مواصفات بيجو 5008 موديل 2022

تقدم سيارات «بيجو 5008» موديل 2022 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد وستائر هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، وأنظمة دعم الفرامل فى حالات الطوارئ EBA، ونظام تنبيه السائق، ومثبت ومحدد سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات «حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مدعمة بإضاءة نهارية LED، وحساسات مطر، وقضبان سقف، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومكيف هواء أوتوماتيكي مع وجود مخارج خلفية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بإمكانية بدالات نقل السرعات، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين مع إشارات LED، وخاصية التحكم فى وضعية المقاعد الأمامية، وشاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند يد أمامي، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 8 بوصة- بلوتوث- خاصة ربط أجهزة هواتف المحمول عبر التطبيقات الذكية – مداخل USB أمامي وخلفي- شاحن لا سلكي- مخرج كهرباء 12 فولت، وغيرها”.

بيجو 5008 موديل 2022

دعمت طرازات «بيجو 5008» – الفئة الثانية- بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف بانوراما، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات «بيجو 5008» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «نظام تنبية للنقط العمياء، وخاصية التنبية من الخروج من الحارة المرورية، والتحكم فى مستوى إضاءة المصابيح الأمامية، ومخرج عادم ثنائي الفتحات، وخاصية التحكم فى وضعية مقعد السائق كهربائيًا، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية، وفرش جلد للمقاعد، وغيرها».

تقدم طرازات «بيجو 5008» الفئة الرابعة بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «نظام المساعدة عند ركن المركبة، وكاميرا أمامية، وشاشة وسائط 10 بوصة تعمل بخاصية اللمس، وجنوط رياضية 19 بوصة، وغيرها».