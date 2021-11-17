سيــارات

سعر ومواصفات «بيجو 301» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 362.9 إلى 437.9 ألف جنيه
أحمد عوض 1:29 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21 1:29 ص, الخميس, 18 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قدرت أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2022 الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 362 ألفا و990 جنيها، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 399 ألفا و990 جنيها، والفئة الثالثة «GTLine» بـ437 ألفًا و990 جنيهًا داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» فى مصر.

ينتمي طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

اقرأ أيضا  «مرسيدس» تنهى إجراءات تأسيس مركز صيانة بـ«الشروق»

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بيجو 301

الأبعاد الخارجية

الطول4445 مم
العرض1953 مم
الارتفاع1474 مم
سعة الشنطة الخلفية506 لتر

مواصفات بيجو 301 موديل 2022

تقدم سيارات «بيجو 301» موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS».

اقرأ أيضا  سعر ومواصفات «شيفروليه أوبترا» موديل 2022

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وتحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وامكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، والاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “راديو – مدخل USB – وبلوتوث، وغيرها”.

اقرأ أيضا  «بيجو» تحصد المركز التاسع بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال أكتوبر
بيجو 301

بيجو 301 موديل 2022

زودت طرازات «بيجو 301» الفئة الثانية «Allure» بكافة التجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية led، ومرايات جانبية كهربائية، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

ألوان بيجو 301

تقدم طرازات «بيجو 301» عبر 4 خيارات من الألوان المتاحة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي؛

الوان بيجو 301
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

هبوط «الأوفر برايس» على سيارات «إم جي HS».. تعرف على الأسعار

أحمد عوض 5:48 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

«بيجو» تحصد المركز التاسع بقوائم تراخيص السيارات «الملاكي» خلال أكتوبر

أحمد عوض 3:15 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

مبيعات السيارات الكهربائية لـ«هيونداى» و«كيا» تقفز إلى 100 ألف مركبة فى أوروبا

أحمد فراج 2:22 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

تتصدرها «كورولا».. ترخيص 876 سيارة من «تويوتا» بوحدات المرور خلال أكتوبر

أحمد عوض 1:20 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

أزمة الرقائق الإلكترونية تهبط بالسيارات التركية المنشأ إلى أدنى مستوى خلال 2021

أحمد شوقي 6:11 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

%94 ارتفاعاً فى قيمة صادرات السيارات خلال 8 أشهر

أحمد عوض 6:05 ص, الأربعاء, 17 نوفمبر 21