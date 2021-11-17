سعر ومواصفات «بيجو 301» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 362.9 إلى 437.9 ألف جنيه

قدرت أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2022 الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 362 ألفا و990 جنيها، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 399 ألفا و990 جنيها، والفئة الثالثة «GTLine» بـ437 ألفًا و990 جنيهًا داخل السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» فى مصر.

ينتمي طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم العرض 1953 مم الارتفاع 1474 مم سعة الشنطة الخلفية 506 لتر

مواصفات بيجو 301 موديل 2022

تقدم سيارات «بيجو 301» موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وتحكم عن بعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وامكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، والاكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من “راديو – مدخل USB – وبلوتوث، وغيرها”.

بيجو 301 موديل 2022

زودت طرازات «بيجو 301» الفئة الثانية «Allure» بكافة التجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية led، ومرايات جانبية كهربائية، وامكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

ألوان بيجو 301

تقدم طرازات «بيجو 301» عبر 4 خيارات من الألوان المتاحة داخل السوق المحلية؛ كالنحو التالي؛