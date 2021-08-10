سعر ومواصفات «بيجو 301» موديل 2021

تقدم بأسعار تبدأ من 237.9 إلى 269.9 ألف جنيه لمختلف الفئات

أعلنت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» فى مصر، عن أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2021 الفئة الأولى «Active» بنحو 237.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بـ269.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال شهر أغسطس الحالى.

ينتمي طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم العرض 1953 مم الارتفاع 1474 مم سعة الشنطة الخلفية 506 لتر

مواصفات بيجو 301 موديل 2021

تقدم سيارات «بيجو 301» موديل 2021 ببعض المواصفات ووسائل الأمان «وسائد هوائية للراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق «ABS».

وزودت بمجموعة من التجهيزات ومن أبرزها «جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

بيجو 301 موديل 2021

تقدم سيارات «بيجو301» الفئة الثانية «Allure» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية led، وزجاج خلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».