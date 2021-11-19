سيــارات

سعر ومواصفات «بيجو 2008» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 362.9 إلى 437.9 ألف جنيه
أحمد عوض 7:04 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 7:04 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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قدرت أسعار سيارات «بيجو 2008» موديل 2022 الفئة الأولى «Active» بقيمة 362 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 399 ألفًا و990 جنيهًا، والفئة الثالثة «GT Line» بـ437 ألفًا و990 جنيهًا داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر.

ينتمي طراز «بيجو 2008» لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4300 مم
العرض1550 مم
الارتفاع1550 مم
سعة الشنطة الخلفية434 لتر
بيجو 2008 موديل 2022

مواصفات بيجو 2008 موديل 2022

تقدم طرازات «بيجو 2008» -الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، و فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرمل EBD ، وأنظمة دعم الفرمل EBA، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وقفل مركزي للأبواب».

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وزودت بالعديد من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت ومحدد سرعة، ومصابيج أمامية هالوجين بإضاءة نهارية LED، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وإمكانية التحكم في المقاعد، ومكييف هواء، وجنوط رياضية 16 بوصة».

تحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث، خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية، وغيرها”.

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بيجو 2008

بيجو 2008 موديل 2022

دعمت طرازات «بيجو 2008» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، وخاصية التحكم فى وضعية القيادة، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرامل يد كهربائية، وشاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات «بيجو 2008» – الفئة الثالثة – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن أمامية، ونظام تنبية النقطة العمياء، وفتحة سقف بانوراما، وفرش المقاعد من الجلد، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ومسند يد أمامي، وغيرها».

بيجو 2008
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بقلم أحمد عوض

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