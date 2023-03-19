سعر ومواصفات «بيجو 2008» بعد الزيادات الأخيرة

قفزت أسعار سيارات بيجو 2008 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 10 إلى 15 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الجاري، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو أوتوموتيف» الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية «بيجو» في مصر.

أسعار بيجو 2008 موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Active 780 790 Allure 840 855 GT Line 900 915 القيمة بالألف جنيه

وتزود طرازات بيجو 2008 بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم سيارات بيجو 2008 – الفئة الأولى- بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرمل EBD – دعم لأنظمة الفرمل EBA – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية – قفل مركزي للأبواب».

وتقدم السيارة ببعض التجهيزات والكماليات، ومنها «مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED – جنوط رياضية 16 بوصة – طي المرايات الجانبية كهربائيًا – عجلة القيادة متعددة الاستخدامات – مثبت ومحدد سرعة – إمكانية التحكم في المقاعد – مكييف هواء».

وتحتوي على نظام ترفيهي مكون من «6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 7 بوصة – بلوتوث – خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية – وغيرها».

ودعمت طرازات بيجو 2008 – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك – كاميرا خلفية – خاصية التحكم في وضعية القيادة – مكييف هواء أوتوماتيك – فرامل يد كهربائية – شاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وغيرها».

فيما تزيد- الفئة الثالثة – ببعض التجهيزات الإضافية ومنها «وسائد هوائية جانبية – حساسات ركن أمامية – نظام تنبية النقطة العمياء – فتحة سقف بانوراما – فرش المقاعد من الجلد – مرآة داخلية ذاتية التعتيم – مسند يد أمامي، وغيرها».