سعر ومواصفات «إم جي ZS» موديل 2023

تتراوح أسعار سيارات إم جي ZS موديل 2023 بين 780 إلى 840 ألف لمختلف الفئات في السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلى لـ«إم جي» في مصر.

أسعار إم جي ZS

الفئة السعر STD 780 Comfort 805 Comfort accessorized 820 Luxury 840 القيمة بالألف جنيه

وزُودت طرازات «MG ZS» بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 123 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلَنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم طرازات MG ZS- الفئة الأولى- ببعض وسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «وسائد هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- خاصية التوازن الإلكتروني ESP- نظام مراقبة ضغط الإطارات».

ودعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها «مثبت سرعة- مصابيح أمامية هالوجين- إمكانية تشغيل محرك السيارة بدون مفتاح- إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- مكيف هواء مانيوال- جنوط رياضية 16 بوصة، كما تحتوى إم جي ZS على نظام ترفيهي مكون من 4 سماعات، وبلوتوث، وغيرها».

وتحتوى سيارات «إم جي ZS»- الفئة الثانية- على المواصفات والتجهيزات نفسها الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى من بينها «وسائد هوائية جانبية- مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED- حساسات ركن خلفية- قضبان سقف- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- عجلة قيادة متعددة الوظائف- جنوط رياضية 17 بوصة. كما زودت بـ6 مكبرات صوتية وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها».

وزودت طرازات «MG ZS»- الفئة الثالثة “الأعلى” بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج التوازن الإلكتروني ESP – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وزودت تلك الفئة أيضًا بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها؛ «مثبت سرعة- إمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- تشغيل محرك السيارة دون مفتاح- بلوتوث- مصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية LED- قضبان سقف- زجاج كهربائي أمامي وخلفي- عجلة قيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء أتوماتيك- جنوط رياضية 17 بوصة، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من مكبرات صوتية، وشاشة وسائط تعمل باللمس 8 بوصات، وغيرها».