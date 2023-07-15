سعر ومواصفات «إم جي RX5» موديل 2023

أعلنت شركة « »، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي»، أسعار سيارات إم جي RX5 موديل 2023 التى يتم تقديمها عبر فئتين في السوق المحلية.

أسعار إم جي RX5

الفئة السعر Comfort مليون و150 ألف جنيه Luxury مليون و200 ألف جنيه

وتنتمي « » إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعتة 1500 سي سي “تيربو” ينتج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن « » تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

تقدم «إم جي RX5» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية – فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – فرامل يد كهربائية EPB مساعد الفرامل BA – محدد ومثبت سرعة – مساعد ركن – حساسات ركن خلفية – كاميرا خلفية».

وزودت السيارة بباقة من التجهيزات فى المقصورة الداخلية، ومن أبرزها « زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – تكييف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – إمكانية طي المقاعد الخلفية – عجلة القيادة متعددة المهام».

ودعمت بمجموعة من المواصفات والكماليات في الشكل الخارجي السيارة، ومنها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – إضاءة نهارية LED – مرايات جانبية كهربائية – وجنوط 18 بوصة للفئة الأعلى، وغيرها».